El Kaabi sürprizi: Fransız basınına göre Fenerbahçe, Olympiakos’un golcüsünü istiyor

Geçen sezonun en etkili isimlerinden Michy Batshuayi'yi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de forvet transferi için 4 koldan çalışma yapılıyor. Batshuayi'nin ayrılığı nedeniyle artık 2 golcü takviyesi yapmak isteyen Sarı- Lacivertliler'in gündemine sürpriz bir isim girdi.

Fransız basınından Foot Mercato'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Olympiakos forması giyen Ayoub El Kaabi için harekete geçti. Haberin detaylarında geçtiğimiz sezon Olympiakos ile Konferans Ligi'ni kazanan Faslı forvet için Yunan ekibinin sözleşme teklifi yaptığı ancak ; Kanarya'nın da devreye girdiği belirtildi.

Jose Mourinho'nun da El Kaabi'yi kadroda görmek istediği ve Fenerbahçe'nin kısa bir süre içerisinde bu transferi bitireceği iddia edildi. Bir dönem Hatayspor formasını da terleten tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon Olympiakos formasıyla 50 resmi maçta 33 gol attı.

FRANSIZLAR MANŞET YAPTI

Fransız medyasından Footmercato, Fenerbahçe'nin Faslı golcü El Kaabi ile anlaşmaya yakın olduğunu belirtti.