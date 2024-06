Sosyal medyada "As bayrakları as" repliğiyle ünlenen Salih Tahtalıoğlu, bir döneme damga vurmuştu. Türkiye A Milli Takımı'nda forma giyen futbolculardan Mert Günok, İrfan Can Kahveci, Barış Alper Yılmaz ve Uğurcan Çakır, Tahtalıoğlu ile buluştu. Sosyal medyada paylaşılan video beğeni kazandı ve milyonlarca kez tıklandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN