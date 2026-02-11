DURUŞMAYA SAYILI HAFTALAR KALA "ŞÜPHE"

Kazanın sıradan bir trafik olayı olmaktan çıkıp "şüpheli" sıfatını kazanmasının ardında ise çarpıcı bir detay yatıyor. Ağır yaralanan T.T., Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya üzerinden kendisine attığı mesajlarla "cinsel tacizde" bulunduğu iddiasıyla yürütülen soruşturmanın kilit ismi, yani davanın müştekisi.

Tutuksuz yargılanan CHP'li Hasbi Dede'nin hakim karşısına çıkacağı ve davanın seyri açısından büyük önem taşıyan duruşmanın 24 Nisan'da yapılacağı öğrenildi. Davaya bir aydan az bir süre kala, davanın en önemli isminin böylesine ağır bir kazayla saf dışı kalması, ilçede ve sosyal medyada "şüphe" oklarını üzerine çekti.