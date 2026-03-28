"İRAN'A SALDIRILAR NE İSRAİL'İN NE DE BÖLGENİN ÇIKARINA" İsrail Milletvekili Cassif, polislerin müdahalesinin devam ettiği sırada AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yıllardır uyardığımız şey oluyor. Gazze'de devam eden soykırım, Batı Şeria'da etnik temizlik, İran ve Lübnan'da savaş, İsrail'de faşizm, tüm bunların hepsi birbiriyle bağlantılı. Burada gördüğümüz şey polisin, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in elinde bir özel milis gücüne dönüşmesi. Vatandaşlarını korumak yerine onlara saldırıyor." diye konuştu. İran'a saldırıların "ne İsrail'in ne de bölgenin çıkarına olduğunu, İran'la bir anlaşma imzalanabileceğini" belirten Cassif, İsraillilerin çoğunluğunun bu savaşı desteklemesinin "üzücü ve hayal kırıklığı olduğunu" kaydetti.

"NETANYAHU VE TRUMP, SAVAŞ SUÇLUSU" Protestoya "Netanyahu'yu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderin" yazılı döviz taşıyarak katılan İsrailli Erad ise "Netanyahu ve Trump, savaş suçlusu. Bu savaşın tek kazananı onlar. Buradaki herkes savaşa, işgale ve siyonizme karşı çıkıyor." ifadelerini kullandı. Erad, "İsraillilerin yüzde 90'ı maalesef bu savaşı destekliyor. Üzgünüm İsrailliyim ama burası hasta bir ülke, savaştan savaşa gidiyor, başka bir şey bilmiyor. Yeter artık." dedi. İsrail'in saldırılarının "İran'a kendilerini korumak için nükleer silah edinmeleri yönünde motivasyon sağlayacağını" dile getiren Erad, bölgede barış ve sükunetin "tüm ülkelerin nükleer silahlardan arındırılması ve anlaşmalarla olabileceği" görüşünü ifade etti.