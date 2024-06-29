Adem Bona artık Philadelphia’da

Pınar Karşıyaka'nın altyapısında ve A Takımı'nda da görev yapan Nijerya asıllı Türk milli basketbolcu Adem Bona, NBA hayaline ulaştı. Nijerya'dan 13 yaşındayken Türkiye'ye geldikten sonra kariyerine İstanbul Basket'te başlayıp, 2019'da Karşıyaka altyapısında oynamaya başlayan, 2019-2020 sezonunda yeşil-kırmızılı formayı Basketbol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta da giyen 21 yaşındaki basketbolcu, Philadelphia 76ers tarafından draft edildi. 2.08 boyundaki Bona, son 2 sezondur NCAA'de Ucla ekibinin formasını giyiyordu.

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