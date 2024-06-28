Podence sürprizi: Fenerbahçe Portekizli yıldızı gündemine aldı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Sarı-Lacivertliler'in bonservisi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da bulunan, geçen sezonu kiralık olarak Yunan ekibi Olympiakos'ta geçiren Portekizli yıldız Daniel Podence'i gündemine aldığı öğrenildi.

Wolverhampton'un 1 yıl daha kontratı kalan oyuncuyla devam etmek istemediği ve oyuncunun satışına sıcak baktığı ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde oyuncunun menajeriyle temasa geçip sözleşme şartları hakkında bilgi alacağı da gelen haberler arasında.

Geçen sezon Yunan ekibinde 47 maçta 15 gol, 13 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki yıldız Konferans Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Podence'e güncel verilere göre 13 milyon Euro değer biçiliyor.