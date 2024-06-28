Başkan Erdoğan’dan tebrik telefonu

Türk Milli Takımı, Euro 2024 F Grubu'ndaki son maçında Çekya'yı 2-1 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı. Maçın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ay-Yıldızlı ekibi telefonla arayarak galibiyetten ötürü kutladı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella ve oyunculardan Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Barış Alper Yılmaz ile konuşan Başkan Erdoğan, takımı tebrik etti. Takımı tebrik eden Erdoğan, Avusturya maçı için de başarı diledi. Galibiyetin ardından yapılan görüşmede, oyuncuların yanında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de yer aldı.