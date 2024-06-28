Almanya’da büyük coşku

Almanya'daki taraftarlarımız Çekya galibiyeti sonrası büyük coşku yaşadı. Çekya zaferi, Almanya'daki Türk taraftarlarının coşkusunu doruğa çıkardı. Caddelere akın eden taraftarlar, Türk bayrakları ve milli takım formalarıyla her yeri Kırmızı-Beyaz renklere bürüdü.

Berlin'deki Tarihi Kaiser- Wilhelm-Gedchtniskirche Kilisesi önünde toplanan binlerce Türk taraftar, Çekya galibiyetini coşkuyla kutladı. Berlin polisi, kutlamalar sırasında havai fişek ve renkli sis bombası atılmaması konusunda uyarılarda bulundu ve sokakları trafiğe kapattı.