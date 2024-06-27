Yusuf Yazıcı bombası: Rafa Silva transferi ile gövde gösterisi yapan Beşiktaş yeni bir yıldız peşinde

Transferin hızlı takımlarından Beşiktaş, Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'yı kadrosuna katarak kadrosunu güçlendirmişti. Sonrasında ise büyük bir bomba patlattı ve Rafa Silva'yı açıkladı.

Bu transferden sonra da durmaya niyeti olmayan Siyah-Beyazlılar, A Milli Takımız'ın yıldız isimlerinden Yusuf Yazıcı ile temasa geçti. 27 yaşındaki yıldız oyuncunun Euro 2024 sonrasında transferiyle ilgili kararını açıklaması bekleniyor. 2019 yılından beri Lille'de top koşturan Yazıcı'nın Fransız kulübüyle olan sözleşmesi sona erdi.

Oyuncunun Trabzonspor'da A takıma çıkmasında belirleyici olan teknik direktör Sadi Tekelioğlu, ''Yusuf Türkiye'de, İstanbul'da bir takımda oynamak istiyor. Kendisiyle görüşüyoruz. Son dönemlerde yakılarıyla görüştüm. Yakınları bana ona uygun takımın Beşiktaş olduğunu söylediler. Bir ara Galatasaray'ın gündeminde olduğu söylendi; ama Galatasaray'la bir teması olmadı. Ama Beşiktaş'la görüşüyor. Beşiktaş şu anda temsilcisiyle detayları konuşuyor. Yakınları bana bunu söyledi'' dedi.