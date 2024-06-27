TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: İnşallah daha da ileriye gideriz

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Çekya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Çok heyecanlı, mutlu, gururluyuz. 16 yıldır gruplardan çıkamıyorduk, 16 yıl sonra Allah bize nasip etti. Türk milletine armağan olsun. Hamburg "Türkiye" diye inledi. Allah inşallah bundan sonra yolumuzu açık edecek" diye konuştu. Büyükekşi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında takımı arayıp tebrik ettiğini dile getirdi.

ÇEKYA' YA YİNE ŞANS TANIMADIK

Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Çekya ile bugüne kadar oynadığı 3 maçı da kazandı. 2008 ve 2016 yılında düzenlenen turnuvadaki maçları kazanan milliler dün gece de rakibini devirdi. 2008'deki efsane maçta 2-0 geriye düştüğümüz maçı 3-2 kazanmıştık.