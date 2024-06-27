Oyuncu Şilan Makal ve futbolcu eşi Şener Özbayraklı, Göcek’e yerleşecek

Oyuncu Şilan Makal, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Yakın bir arkadaşının oğlu ile AVM içerisinde turlayan Makal, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Göcek'e taşınma kararı aldıklarını belirten Makal, "Göcek'i yerleşiyoruz. Onun koşuşturmacası var. Orayı çok seviyorum. Bir ayağımız İstanbul'da olacak tabii ama evi tamamen Göcek'e taşıyacağız. Ben çok istemedim. İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Ailem, tüm arkadaş çevrem burada ama Şener çok istiyor. Ev bulduk hazır, bu pazar taşınıyoruz. Küçük Şener de orayı çok seviyor" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN