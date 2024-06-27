Gigot’un alternatifi Vavro

Trabzonspor'da stoper transferi için Fransız savunma oyuncusu Samuel Gigot, ön plana çıkmıştı. Oyuncunun kulübü Marsilya ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmasına rağmen futbolcu gelme konusunda kararsız kaldı.

Hem oyuncu cephesinin yüksek maaş talep etmesi hem de sürenin uzaması nedeniyle alternatif isimlerle temaslara başlayan Trabzonspor'un Danimarka ekiplerinden Kopenhag forması giyen 28 yaşındaki stoper Denis Vavro'yu gündemine aldı. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve şu an Slovakya milli takımı ile EURO 2024'te mücadele eden Vavro ile ilk temasın gerçekleştirildiği öğrenildi.