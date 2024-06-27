Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Euro 2024'te E Grubu'nda Ukrayna ile Belçika golsüz berabere kaldı. Stuttgart Arena'da oynanan mücadelede iki takım da hücumda etkisiz kaldı.

Bu sonucun ardından 3 puanlı iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı. Belçika 4 puan ile gruptan ikinci olarak son 16 turuna yükselirken Ukrayna, aynı puanla (averajla) turnuvaya veda etti. E Grubu'nu son sırada tamamlayan Ukrayna, Avrupa Şampiyonası tarihinde 4 puanla son sırada yer alan ilk takım oldu. Şampiyona tarihinde ilk kez 4 takım aynı puanda grup maçlarını tamamladı.