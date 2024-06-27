Chamberlain Ada yolcusu

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde kadro çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İngiltere Ligi ekiplerinden Southampton ve Sheffield United, İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

Bekleneni veremeyen deneyimli futbolcunun ülkesine dönme ihtimali yüksek... Siyah-Beyazlı formayla 30 maçta 4 kez fileleri sarsan Chamberlain 1 de gol pası verdi... 30 yaşındaki tecrübeli futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.