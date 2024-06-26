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Vincenzo Montella, gelen eleştirilere cevap verdi: Bizim başka takımımız yok

Vincenzo Montella, gelen eleştirilere cevap vererek, "Eleştirenlere hatırlatmak isterim ki bu bizim ülkemiz. Başka bir milli takım yok. Yanımızda olun. Bu takım Türkiye’yi temsil ediyor. Bu çocuklar bizim yüzümüzü güldürdü ve desteklemek lazım." dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Haziran 2024 Güncelleme 26 Haziran 2024, 07:01
Vincenzo Montella, gelen eleştirilere cevap verdi: Bizim başka takımımız yok

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Çekya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. İtalyan çalıştırıcı gelen eleştirilere karşı herkesin daha yapıcı olması çağrısında bulundu. Arda Güler konusuna değinen Montella, "Arda çok uzun süre alabilecek durumda değil. Bir önceki maça çıkmamasına ben karar vermedim, doktorumuz ve personelimiz karar verdi. Risk almadan oynayabileceği bir süre vardı ve o kadar oynadı. Arda'yı riske girmemek adına 2 gündür belli antrenmanları yapıyor" dedi.

30 YILDIR BASKI ALTINDAYIM
Montella şöyle devam etti: Gerçek taraftarlarımız ilk düdükten, son düdüğe kadar bizi destekleyecektir. Eleştirenlere hatırlatmak isterim ki bu bizim ülkemiz. Başka bir milli takım yok. Bu takım Türkiye'yi temsil ediyor. Bu çocuklar bizim yüzümüzü güldürdü ve desteklemek lazım. 30 yılı aşkın süredir baskı altındayım. Amacımız gruptan çıkmak. Yarın (bugün) önemli bir fırsatımız var. İş bize kalmış durumda.

MONTELLA'DAN MEMNUNUZ
Kaan Ayhan, Montella ile bir soruya da şu cevabı verdi: "Ne bekleyebilirsiniz? Adam İtalyan! Çok fazla taktik analiz ve sahada çok fazla taktik antrenmanı var. Daha önce hiç bu kadar yoğun taktik antrenmanı yapmamıştım. Biz ondan memnunuz"

ÇEKYA MAÇINA HAZIRIZ
Çekya ile karşılaşacak Milliler, hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Ay-Yıldızlı oyuncular; ısınma, koşu ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümünde ise Çekya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

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