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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Arda yazılanlara gülüyor!

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Manipülasyon yapmaya çalışanlara her birlikte gülüp geçiyoruz. Arda da, Montella da gülüp geçiyor” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Haziran 2024 Güncelleme 26 Haziran 2024, 07:01
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Arda yazılanlara gülüyor!

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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımımızın Hannover'de bulunan kamp tesislerinde basın mensupları ile bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi. Montella ve futbolcular arasındaki bağın çok güçlü olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükekşi, "Teknik direktörümüz Montella ile tüm oyuncularımız arasında son derece iyi bir iletişim var. Bunun aksi bir hava varmış gibi dezenformasyon ile manipülasyon yapmaya çalışanlara her birlikte gülüp geçiyoruz. Arda da, Montella da gülüp geçiyor. Takımda birliktelik ve arkadaşlık üst düzeyde. Monttella'ya ve takımımıza güveniyor, Çekya maçını da kazanacaklarına yürekten inanıyoruz" yorumunu yaptı.

TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt ise, "A Milli Takımımızın tüm turnuvalara katılan ve bu turnuvalarda sürdürülebilir başarısı olan bir milli takım olmasını istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz" dedi.

GURUR DUYUYORUM
TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, "Nasıl ki milli takım formasını gururla giydiysem, şimdi de milli takıma yönetici olarak hizmet etmekten gurur duyuyorum. 16 yıldır Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkamamış bir milli takım vardı. Euro 2024'de son 16 turuna yükselmek istiyoruz. Bu da kendi elimizde. Çekya maçında 3 puan ya da 1 puan aldığımızda grubumuzda ikinci olarak son 16'ya kalacağız. Bunun için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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