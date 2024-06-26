Mourinho antrenmanı salladı

Topuk Yaylası'nda yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, dün taraftarlara açık bir antrenman yaptı. Teknik direktör Jose Mourinho, savunma ve hücum çalışması yaptırdı. Ayrıca hücuma çıkış ve şut çalışması üstünde duruldu. Portekizli çalıştırıcı ve futbolcular tribünün olduğu alana gidip, taraftarlara imza da dağıttı. Ayrıca Mourinho, antrenman sonrası sosyal medyadan, "Medya ve F.Bahçe ailesi için açık antrenman. Çocuklar sıkı çalışıyor" dedi. Bu arada Kanarya'da izinli olan Djiku ve Osayi'nin bugün kampa katılacağı öğrenildi.

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