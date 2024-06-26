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Milli Takım’ın marka elçisi olan Yağmur Tanrısevsin markaları peşinden koşturuyor

Milli Takım’ın marka elçisi olan Yağmur Tanrısevsin, ünlü bir ağız bakım firmasıyla anlaştı. Markanın yeni reklam yüzü olan Tanrısevsin, iddiaya göre 5 milyon TL’yi de cebine koydu...

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Haziran 2024 Güncelleme 26 Haziran 2024, 07:01
Milli Takım’ın marka elçisi olan Yağmur Tanrısevsin markaları peşinden koşturuyor

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Hem oyunculuğu hem de dillere destan güzelliği olan Yağmur Tanrısevsin, yaptığı anlaşmalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ağız ve diş sağlığı sektörünün önde gelen markalarından olan biri, yeni yüzü olarak Yağmur Tanrısevsin'i seçti. Marka ile anlaşma imzalayan Tanrısevsin, hatırı sayılır bir parayı da cebine koydu. Tanrısevsin, iddiaya göre bu anlaşma gereği markadan 5 milyon TL alacak. Önceki akşam reklam yüzü olduğu markanın davetine katılan oyuncu, "Marka ile olan yeni işbirliğim benim için gerçekten çok heyecan verici bir adım oldu" ifadelerini kullandı.

ALMANYA YOLCUSU!
Aynı zamanda da Türkiye A Milli Takımı'nda gönüllü marka elçisi olan güzel oyuncu, şunları söyledi: A Milli Futbol Takımı'na destek için Almanya'daydım. Son maç olan Çekya maçı için yine yola çıkacağım. Gruptan çıkacağımıza da inanıyorum. Yoğun tempoda olduğu için bu yaz tatil yapamayacağını söyleyen Tanrısevsin, "Çok güzel projelerde yer aldığım ve çok yoğun bir yaz geçireceğim için, bu sene tatil yapamayacağım. Ama bundan hiç şikayetçi değilim. Çünkü çalışmayı çok seviyorum" dedi.

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