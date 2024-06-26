Fransa zorlansa da turladı

2022 Dünya Kupası finalisti Fransa, Avrupa Şampiyonası'nda gol atmakta çok zorlanıyor. İlk maçında Avusturya'yı Maximillian Wöber'in kendi kalesine attığı golle yenen Fransa ikinci hafta Hollanda ile 0-0 berabere kalmıştı.

Horozlar, dün ise Mbappe'nin penaltı golüyle öne geçti. Fransızlar, ikinci golü bir türlü bulamayınca Polonya gruptaki ilk puanını kopardı. Polonya'nın golü, tekrarlanan penaltı atışı sonrası Lewandowski'den geldi. Fransa, grubu 5 puanla ikinci sırada bitirdi ve zorlansa da turladı.