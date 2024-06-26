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Çağlar tamam sıra Atletico'da

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile sözleşme detayları konusunda anlaşmaya vardı. Şimdi İspanyol ekibi ile masaya oturulacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Haziran 2024 Güncelleme 26 Haziran 2024, 07:01
Çağlar tamam sıra Atletico’da

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Geçen sezon devre arasında Atletico Madrid'den 6 aylığına kiralanan Çağlar Söyüncü, performansıyla beğeni toplamıştı. 28 yaşındaki stoperi 2 milyon Euro'ya kiralayan Sarı-Lacivertliler, İspanyol ekibiyle kontratı Haziran 2027'de sona erecek futbolcunun tapusunu almak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe yönetimi, milli futbolcuyla sözleşme şartları konusunda anlaşmaya vardı. İdarecilerin şimdi Atletico Madrid yönetimiyle görüşmelere başlayacağı öğrenildi. 28 Mayıs 2024 tarihinde Serra Pakdemir ile dünyaevinde giren Çağlar'ın, kariyerine İstanbul'da devam etmek istediği öğrenildi. Atletico hocası Simeone ile yıldızı barışmayan Çağlar için 10 milyon Euro civarında bonservis istendiği konuşuluyor. Yönetim bir kez daha kiralama formülüne başvurabilir.

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