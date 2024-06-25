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Jose Mourinho fırtınası

Kanarya, Mourinho ile sezonu açtı. Portekizli, Topuk Yaylası’nda çiçekle karşılandı. F.Bahçe, jest yapıp sonraki iki idmanı taraftara açacağını duyurdu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Haziran 2024 Güncelleme 25 Haziran 2024, 07:02
Jose Mourinho fırtınası

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Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına dün itibarıyla başladı. Kanarya'nın yeni teknik patronu olan Mourinho, takımla birlikte önce Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde çiçeklerle karşılandı.

Antrenman öncesinde basın mensuplarıyla tokalaşan ve selam veren Mourinho, başarı ve sakatlıksız dolu bir sezon diledi. Jose Mourinho yönetimindeki F.Bahçe, bugün ve yarın sabah saatlerindeki idmanları jest yaparak taraftarlara açık bir şekilde gerçekleştirme kararı aldı. Öte yandan Fenerbahçe, 29 Haziran Cumartesi saat 10.30'da Romanya ekibi Petrolul Ploieşti ile sezonun ilk hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Kanarya, yeni sezonun ikinci bölümünü ise 2-13 Temmuz arasında Avusturya Graz'da yapacak.

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