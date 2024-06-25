Emekli zammına 2 farklı formül

Memurların, emeklilerin merakla beklediği Temmuz zammı için geri sayım başladı. Temmuz'da maaşlara yansıtılacak zam oranı haftaya belli oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Temmuz'da Haziran ayı enflasyonunu açıklamasıyla kimin maaşının ne kadar artacağı belli olacak. Artış merakla beklenirken, zam oranına ilişkin 2 farklı tahmin bulunuyor.

ANKETLERDEN NE ÇIKTI?

TÜİK verilerine göre; bu yılın ilk 5 aylık döneminde enflasyon yüzde 22.72 çıkmıştı. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran enflasyonu yüzde 2.52 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 25.81'i bulacak. Her yıl Ocak ve Temmuz'da bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı bu tahmine göre yüzde 25.81 olacak. Bir diğer tahmin ise Finansal Kurumlar Birliği'nden (FKB) geldi. FKB Ekonomik Görünüm Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3.17 oldu. Eğer bu tahmin gerçekleşirse bu yılın ilk yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 26.61'e ulaşacak.



MEMURLARA EN AZ YÜZDE 9 TÜFE FARKI

Bu iki tahmin memurların ve memur emeklilerinin zam oranına ilişkin de ipucu verdi. Eğer ilk 6 aylık TÜFE yüzde 25.81 olursa, Temmuz'da yüzde 10 zam ve yılın ilk yarısındaki TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı üzerinden fark alacak memurlar ve memur emeklilerinin artışı yüzde 20'yi aşacak. 6 ayda yüzde 9.4 enflasyon farkı oluşurken, Temmuz zammının oranı da bununla yüzde 20.34'e ulaşacak. İlk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 26.61 olması halinde de memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 9.57'yi, Temmuz zammı yüzde 21.11'i bulacak.



KİMİ, NELER BEKLİYOR?

- SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam,

- Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 10 zam ve ilk 6 aylık TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı kadar fark,

- Ayrıca emeklilere refah payı, taban aylık artışı, seyyanen zam gündemde...



İŞTE ZAM TAKVİMİ

- Zam oranı 3 Temmuz Çarşamba günü belli olacak.

- Memurlar 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını 14 günlük zam farkıyla birlikte hesabında görecek.

- SSK emeklileri 17-26 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Temmuz'da zamlı aylıklarını hesabında görecek.

- Memur emeklilerinden maaşını aylık alanlara 1-5 Temmuz'da zamsız olarak parası yatırılacak. Zam farkı Temmuz ayı içerisinde ödenecek. Aynı tarihte maaşını 3 aylık alanlara da ödeme dönemlerine göre 1, 2 ya da 3 aylık zam farkı verilecek.



FORMÜL 1

- Haziran ayı TÜFE tahmini: % 2.52

- İlk 6 aylık TÜFE: % 25.81

- SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı: % 25.81

- Memurlar ve emeklileri TÜFE farkı: % 9.40

- Memurlar ve emeklileri zam oranı: % 20.34

- En düşük memur maaşı: 39.544,17 TL

- En düşük memur emeklisi aylığı: 17.739,93 TL



FORMÜL 2

- Haziran ayı TÜFE tahmini: % 3.17

- İlk 6 aylık TÜFE: % 26.61

- SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 26.61

- Memurlar ve emeklileri enflasyon farkı: % 9.57

- Memurlar ve emeklileri zam oranı: % 21.11

- En düşük memur maaşı: 39.797,19 TL

- En düşük memur emeklisi aylığı: 17.853,44 TL

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