Bournemouth Jayden’ın peşinde

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jayden Oosterwolde, İngiliz takımlarının radarında. Sarı-Lacivertliler'e transfer olduktan sonra performansını artıran ve Premier Lig takımlarının radarına takılan yıldız oyuncu için ilk somut adım geldi. Enes Ünal'ın formasını giydiği Premier Lig ekibi Bournemouth, Hollandalı savunmacı Jayden Oosterwolde'yi transfer etmek için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu. Sarı- Lacivertliler'in Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun takımda kalmasını istediği yıldız oyuncuyla ilgili verilecek karar merak ediliyor.

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