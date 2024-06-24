Mourinho istedi, Fener’e evet dedi: Udinese’nin yıldızı Samardzic yeşil ışık yaktı

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevine getirdiği Jose Mourinho'nun yönetimden istediği isim ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının Udinese'de forma giyen Sırp orta saha Lazar Samardzic'in transfer edilmesini istediği öne sürüldü. İtalyan basınında çıkan haberlerde Sarı-Lacivertliler'in oyuncu için 25 milyon Euro bonservis bedeli talep eden Çizme ekibiyle temaslara başladığı ve fiyatı düşürmek için pazarlıklarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

8 GOLLÜK KATKI YAPTI

8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen 22 yaşındaki oyuncunun da Mourinho faktörü nedeniyle Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Yıldız futbolcu geride kalan sezonda Udinese forması ile çıktığı 34 maçta 6 gol, 2 asiste imza attı. Samardzic'in kontratı 2026'da sona erecek.