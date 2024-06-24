SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Mourinho istedi, Fener'e evet dedi: Udinese'nin yıldızı Samardzic yeşil ışık yaktı

Fenerbahçe, tecrübeli çalıştırıcının kadrosunda görmek istediği Sırp orta saha için İtalyan ekibiyle temas kurdu. Oyuncunun Mourinho ile çalışmak için Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak bakıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Haziran 2024 Güncelleme 24 Haziran 2024, 07:04
Mourinho istedi, Fener’e evet dedi: Udinese’nin yıldızı Samardzic yeşil ışık yaktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevine getirdiği Jose Mourinho'nun yönetimden istediği isim ortaya çıktı. Tecrübeli çalıştırıcının Udinese'de forma giyen Sırp orta saha Lazar Samardzic'in transfer edilmesini istediği öne sürüldü. İtalyan basınında çıkan haberlerde Sarı-Lacivertliler'in oyuncu için 25 milyon Euro bonservis bedeli talep eden Çizme ekibiyle temaslara başladığı ve fiyatı düşürmek için pazarlıklarını sürdürdüğü ifade ediliyor.

8 GOLLÜK KATKI YAPTI
8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen 22 yaşındaki oyuncunun da Mourinho faktörü nedeniyle Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Yıldız futbolcu geride kalan sezonda Udinese forması ile çıktığı 34 maçta 6 gol, 2 asiste imza attı. Samardzic'in kontratı 2026'da sona erecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Kurban Bayramı tatili sonrası yoğun diplomasi! MYK, Yeni yargı paketi, istişare toplantısı, Astana ziyareti, NATO Liderler Zirvesi...
Emekliye yeni maaş hesabı: Temmuz artışı nasıl uygulanacak? İşte kök aylık, taban maaş, ek ödeme ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
AK Parti’de ’muhasebe’ MYK’sı! 2’si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor
Kısa çalışmada kurallar değişti! Yeni yönetmelik neler getirdi? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Montella, göz bebeğimiz Arda Güler’in yeleğini elinden böyle aldı! O görüntüler herkesi ayağa kaldırdı!
Rusya’da kırmızı alarm! Kilise ve Sinagog hedef alındı: Çok sayıda ölü ve yaralı var | Kriz masası oluşturuldu
Kim Milyoner Olmak İster’de ilkokul matematik sorusunu bilemeyen yarışmacı joker hakkı kullandı! Sosyal medyada gündem oldu
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB bütçesiyle belgesel çektirdiği Ayhan Sicimoğlu emekçi tokatladı
Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınının çıkış nedeni belli oldu! | Bakan Yumaklı facianın bilançosunu açıkladı: Yaralar sarılacak
Mardin’de yangın üzerinden provokasyona soyunan DEM Partili vekile millet tokadı: Defolun gidin buradan
Gözler 25 Haziran’da! Google yetkilileri Dijital Telif Yasası için Meclis’e geliyor: Sunum yapacaklar
’Teröristan’ tezgahı dağılan PYD elebaşı Salih Müslim çıkmazda! ’ABD ile görüştüm’ itirafı... Türkiye durmuyor, korkuyoruz
LGBT’li sapkınların sözde ’Onur Yürüyüşü’nde skandal! DEM Partili Özgül Saki ve Kezban Konukçu Haliç Köprüsü’ne trans bayrağı astı
Cristiano Ronaldo’dan Arda Güler sözleri! Türkiye - Portekiz maçının ardından o görüntü olay olmuştu
Fransa’ya net ‘Frexit’ uyarısı! Macron kumarı felaket olur: İngiltere’de neler olduğuna bir bakın
SON DAKİKA