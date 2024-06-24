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İşte Arda Güler gerçeği!

Portekiz maçı öncesi çekilen MR’ı temiz çıkan Arda Güler’in, “Ağrılarım var” dediği, Montella’nın da sağlık ekibiyle ortak karar alarak yıldız ismi ilk 11’de oynatmadığı gün yüzüne çıktı.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Haziran 2024 Güncelleme 24 Haziran 2024, 07:04
İşte Arda Güler gerçeği!

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EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenilen A Milli Futbol Takımımız, gruptan çıkma şansını Çekya maçına bırakırken, Arda Güler'in ilk 11'de oynanaması tartışma yarattı. Ancak; gerçek ortaya çıktı.

Maçtan hemen önce Arda Güler'in çekilen MR'ının temiz olduğu fakat; futbolcunun ağrı hissettiğini söylemesinin ardından ortak bir karar alındığı ve Güler'in riske edilmediği belirtildi. Oyuncuyu korumak ve Çekya sınavı öncesi sakatlık riskini almak istemeyen Vincenzo Montella'nın da sağlık ekibiyle de istişare ederek, Arda Güler'e maçta en fazla 30 dakika süre vermeyi uygun bulduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜLERE TFF'DEN YANIT
Montella'nın idmanda Arda Güler'in çalışma formasını alıp Yusuf Yazıcı'ya vermesi üzerine çıkan görüntülere TFF açıklama getirdi. Arda'nın kasığındaki ağrı nedeniyle takımla çalışmasının uygun olmadığı bu yüzden bireysel çalıştığı bildirildi.

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