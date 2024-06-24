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Hummels bitti bitiyor

Beşiktaş’ın Alman stoper ile yaptığı görüşmelerin olumlu geçtiği ve transferin kısa bir süre içinde sonuçlanabileceği öğrenildi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Haziran 2024 Güncelleme 24 Haziran 2024, 07:04
Hummels bitti bitiyor

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Atletico Madrid'den ayrılan Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'yı transfer eden Beşiktaş, kadrosuna bir stoper daha katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın bir süredir bu mevki için görüşmelerini sürdürdüğü Alman stoper Mats Hummels ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

35 yaşındaki stoperle yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve yakın zamanda yapılacak son görüşmenin ardından transferin noktalanabileceği ifade edildi. Ailevi nedenler dolayısıyla MLS ve Körfez'i tercih etmeyen Hummels'e Roma'nın da teklifte bulunduğu ancak oyuncuya şu ana kadar ki en iyi teklifin Beşiktaş'tan geldiği öğrenildi.

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