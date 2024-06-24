Gedson beklemede

Rus ekibi Zenit'le, Beşiktaş arasında Gedson Fernandes için yapılan transfer görüşmeleri devam ediyor. İki takımın bonuslarla birlikte yaklaşık 20 milyon Euro'luk bir bonservis konusunda anlaşma sağladıkları ancak ödeme planı konusunda pürüz yaşadıkları ifade ediliyor.

Gedson'un yıllık 4 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrata evet dediği Rus ekibinin Beşiktaş ile anlaşmasını beklediği öğrenildi. Bonservisin yarısını Benfica'ya verecek olan Beşiktaş'ın bu transferden 10 milyon Euro kazanması bekleniyor.