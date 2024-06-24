Emekliye yeni maaş hesabı

Emeklilerin Temmuz zammı için son viraja girildi. Önümüzdeki ay SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine de yüzde 10 artış ve enflasyon farkı yansıtılacak. Ayrıca iyileştirme formülleri masaya yatırılacak. Peki artışlar nasıl uygulanacak? İşte detayları...

KÖK AYLIK, TABAN MAAŞ NEDİR?

Emekli aylığı, kişinin çalışma hayatındaki kazançları, primleri dikkate alınarak bağlanıyor. Bu, emeklinin kök aylığı oluyor. Kök aylığa her ay yüzde 4 (7 bin 135 liranın altındaysa yüzde 5) oranında ek ödeme de ilave ediliyor. Taban aylık ise emekliye yapılan en düşük ödeme oluyor. Eğer kök aylık ve ek ödemenin toplamı, taban aylığın altındaysa Hazine tarafından bir destek ödemesi yapılıyor. Bu ödeme e-Devlet'te '5510 Ek 19 Miktarı' olarak görülüyor.



EMEKLİ AYLIKLARINA ZAM ORANLARI NASIL YANSITILIYOR?

Temmuz zammının oranı enflasyon tahminlerine göre SSK ve Bağ- Kur'lularda yüzde 25-26, memur emeklilerinde yüzde 20-21 seviyelerinde bekleniyor. Emeklilere yasal mevzuat kapsamında yapılan artışlar, yatırılan tutara değil kök aylığa yansıtılacak. Örneğin; kök aylığı 9 bin lira olan bir SSK emeklisi, 360 lira (9.000 TL'nin % 4'ü) ek ödeme ve 640 lira tutarında '5510 Ek 19' ödemesiyle birlikte 10 bin lira alıyor. Temmuz zammı 10 bin liraya değil, 9 bin liraya ilave edilecek. Temmuz artışı yüzde 25 çıkarsa 9 bin lira olan kök aylık 11 bin 250 liraya, yeni aylıktan hesaplanan yüzde 4 ek ödeme de 450 liraya çıkacak. Bu emeklinin yeni geliri 11 bin 700 lira olacak. Eğer taban aylık değişmezse bu emekliye Temmuz ayında 11 bin 700 lira yatırılacak.



REFAH PAYI NASIL UYGULANIR?

Temmuz'da refah payı hayata geçirilirse, kök aylığa 6 aylık enflasyon oranı yerine, refah payı eklenmiş yeni oran eklenecek. Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur'lular ile memur emeklilerinin zam oranı farklı olacak. Refah payı ile emeklilerin zam oranı hem yükseltilebilecek hem de eşitlenebilecek.



TABAN AYLIK YÜKSELTİLİR Mİ?

Halen 10 bin lira olan taban aylık ödemesinin yeniden artırılması gündemde. Taban aylık eğer ilk 6 aylık enflasyon yansıtılırsa 12 bin 500 lira seviyelerine yükselecek. Yıl sonu enflasyon tahmini olan yüzde 38 artış yansıtılırsa 13 bin 800, asgari ücretle eşitlenirse 17 bin 2 lira olacak.



TABAN AYLIK ARTIŞI NASIL UYGULANACAK?

Emeklilerin kök aylıklarına önce zam oranı (varsa refah payıyla birlikte) yansıtılacak. Bunun üzerinden yeni ek ödeme tutarı hesaplanacak. İki ödemenin tutarı belirlenen taban aylığın altındaysa emekliye yapılacak ödeme yeni taban aylığa tamamlanacak.



YENİ EMEKLİLER NASIL YARARLANACAK?

Yıl içinde emeklilik dilekçesi verenler o yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılan maaş artışlarından aynen yararlanıyor. Refah payı ve taban aylık artışı eğer uygulanırsa yeni emekli olacaklara da yansıtılacak.



EK ÖDEMEDE NELER DEĞİŞECEK?

Bu yılın ilk yarısında ek ödemenin oranı 7 bin 135 liranın üstü aylıklarda maaşın yüzde 4'ü, altında ise yüzde 5'i olarak uygulandı. Bu maaş sınırı Temmuz'da değişecek.



ZAMLAR VE EK İYİLEŞTİRMELER NE ZAMAN UYGULANACAK?

Emeklilerin zam oranı 3 Temmuz'da belli olacak. Aynı tarihlerde ek iyileştirmeler de karara bağlanacak. Ancak ek iyileştirmeler için yasal düzenleme gerekecek. Yasal düzenlemeler maaş ödeme tarihlerine yetiştirilirse SSK ve Bağ-Kur'lular tüm artışları aynı anda 17-28 Temmuz'da hesabında görecek. Memur emeklileri ise Temmuz ayı başında maaşlarını zam yansıtılmadan alacak. Oluşan zam farkı ay içinde ödenecek.

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