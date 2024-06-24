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Ada kancası: Brighton Galatasaray'ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz için resmi temaslara başladı

İngiltere’den Brighton Kulübü, Cimbom’un yerli yıldızı Barış Alper Yılmaz’a talip oldu. Ada ekibinin bu transfere 17 milyon Euro civarında bir bütçe ayırabileceği ve G.Saray ile pazarlık masasına oturacağı ortaya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Haziran 2024 Güncelleme 24 Haziran 2024, 07:04
Ada kancası: Brighton Galatasaray’ın yıldız ismi Barış Alper Yılmaz için resmi temaslara başladı

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Lazio, Frankfurt ve Leipzig'in transfer listesinde olan Barış Alper Yılmaz'a bir talip de İngiltere'den çıktı. İngilizler, Premier Lig ekibi Brighton'un Cimbom'un yıldızını transfer etmek istediğini duyurdu.

HÜRZELER ONAY VERDİ
Roberto De Zerbi'den sonra teknik direktörlük görevine gelen Fabian Hürzeler'in kadroyu güçlendirmek için kulübe isim önerdiği ve Barış Alper Yılmaz'ın transfer listesinde en üst sıralarda yer aldığı belirtildi. Ayrıca Brighton'un, transfer için 17 milyon Euro bütçe ayırabileceği da belirtildi. G.Saray yönetiminin ise EURO 2024'te futbolcunun piyasasını artırabileceği düşüncesinde. Aslan, 20 milyon Euro'dan fazla bir gelir bekliyor.

ASLAN'DA ZİRVE YAPTI
Kariyerinde Galatasaray ile birlikte zirve yapan 24 yaşındaki Barış Alper Yılmaz, geçen sezon Sarı-Kırmızılı forma altında 55 maça çıktı. Bu maçlarda 7 gole imza atan futbolcu, 12 de asist katkısı yapmayı bildi. Orta vadede Avrupa hedefi bulunan futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Cazip bir teklif gelmesi halinde Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, teknik direktör Okan Buruk ile de görüşerek, Yılmaz'ın geleceği için net bir karar verecek.

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