Vincenzo Montella: İlk düşman biz oluyoruz

Teknik Direktör Vincenzo Montella, "Fena bir maç oynamadık. İlk 20 dkaika biz gole çok yaklaştık. İlk dakikalarda bu seviyedeki rakiplere gol bulmazsanız, işini zor oluyor. İlk gol sonrasız moral düştü, toparladık derken ikinci gol... Toparlamaya çalıştık, sonuna kadar mücadele ettik" diye başladı.

İtalyan çalıştırıcı, Altay tercihini savunurken, "İtalya maçında gayet iyiydi. Galler maçında sonradan girdi iyiydi. Mert'in sakatlığıyla uyandık. Bir şeyler ters gidince ilk düşman Milli Takım'ın hocası oluyor. Bunun farkındayım. Karar verirken, bildiklerimi uyguluyorum. Yolumuz daha uzun. Güveniyoruz birbirimize. O yüzden öz güvenimiz hiçbir şekilde eksilmedi, yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.