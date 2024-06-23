Ronaldo ile selfie için sahaya daldı

EURO 2024 F Grubu'nda Portekiz ile oynadığımız maça ilgi yoğundu. Dün oynanan karşılaşmada yine bilindik görüntüler ortaya çıktı.

4 TARAFTAR GİRDİ

Dortmund'da yaklaşık 61 bin kadar futbolseverin izlediği mücadelede bazı taraftarlar sahaya girdi. Portekiz'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo ile fotoğraf çektirmek isteyen taraftarlardan bazıları ise bu hedefine ulaştı.

Ronaldo'nun, sahaya giren minik bir futbolseverin ricasını kırmayıp selfie çektirmesi gündem oldu. Güvenlik güçleri, taraftarlara müdahale edip dışarı çıkardı.