Fenerbahçe’nin yıldız oyuncu Memphis Depay’ı gündemine aldı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı- Lacivertliler'in sezon sonu Atletico Madrid'le yollarını ayıran Hollandalı forvet Memphis Depay'ı transfer listesine eklendiği ifade edildi.

Kanarya'nın şu anda Hollanda Milli Takımı ile Euro 2024'te mücadele eden 30 yaşındaki forvetin performanısını yakından takip ettiği ve turnuva sonrasında oyuncuya bir teklifte bulunacağı ifade ediliyor. Geçen sezon Madrid ekibiyle 31 maça çıkan Depay, söz konusu karşılaşmalarda 9 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Kanatlarda da forma giyebilen Depay'a Fenerbahçe dışında Suudi kulüplerinin de ilgisi bulunuyor. Hollanda forması ile 92 maça çıkan tecrübeli golcü ülkesi adına 45 gole imza attı. Yıldız futbolcuya güncel verilere göre 10 milyon Euro değer biçiliyor.