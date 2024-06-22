Onuachu hamlesi

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, hücum hattına takviye yapmak için düğmeye bastı. Belçikalı golcü Michy Batshuayi'nin yerine alternatif bir isim arayan Kanarya, yeni golcüsünü Türkiye'de buldu. Sarı- Lacivertli kurmaylar, bonservisi İngiliz ekibi Southampton'da olan ve geçen sezon Trabzonspor'da kiralık oynayan Paul Onuachu için devreye girdi. Fenerbahçe, Trabzonspor ile de görüşmelerini sürdüren Onuachu'yı renklerine bağlayarak, hem hücumu kuvvetlendirmek hem de Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu maçlarına oyuncuyu yetiştirmek istiyor. 30 yaşındaki Nijeryalı golcünün Southampton ile sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor. Daha önce Genk ve Midtjylland gibi takımlarda da oynayan Onuachu için yakın zamanda flaş gelişmeler yaşanması bekleniyor.

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