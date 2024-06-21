Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan dikkat çeken sözler: Şampiyonluk sezonu gibi hazırlanıyoruz

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisine yeni sezon hakkında konuştu. Sürekliliğe dikkati çeken Doğan, Bordo-Mavili taraftarlara umut dolu mesajlar verdi.

HOCAMIZLA TİTİZ BİR MESAİDEYİZ

Fırtına'nın 1 numaralı ismi, "Ziraat Türkiye Kupası'nı maalesef kazanamadık. Taraftarımızın ne hissettiğinin farkındayız. Elbette çıkaracağımız dersler de var. Bu bize yol gösterici olacak. Yeni sezon için ise aynı şampiyon olduğumuz sezonun öncesindeki gibi hocamız Abdullah Avcı ile birlikte çalışıyoruz" dedi.

HAKKIMIZI HEP ARAYACAĞIZ

Bahanelerin arkasına hiçbir zaman sığınmayacaklarını da vurgulayan Doğan, "Bu sezon yine gördük ki sahadaki adaletin sağlanması için mücadeleyi bırakmamak gerekiyor. Hakkımızı her zaman sonuna kadar arayacağız ve kimsenin bizi ezmesine izin vermeyeceğiz. Asla bahanelerin arkasına sığınmayacağız. Taraftarlarımıza destekleri için de teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.