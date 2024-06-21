Lindelöf için ilk hamle

Fenerbahçe, M.United forması giyen İsveçli Victor Lindelöf'ü kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı. F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun ısrarı üzerine harekete geçen Sarı-Lacivertliler, transferi sonuçlandırmak için yoğun uğraş veriyor.

United'ın oyuncuyu satmaya sıcak baktığı için Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmesi bekleniyor. Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon sakatlıklarla boğuştu. Tüm kulvarlarda sadece 28 mücadelede şans bulan Lindelöf, 1 gol ve 1 asiste imza attı. Futbolcu, 68 kez de İsveç Milli Takımı'nda forma giydi.