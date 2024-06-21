İngiltere geleneği bozmadı

EURO 2024 C Grubu ikinci maçında İngiltere ile Danimarka 1-1 berabere kaldı. 18'de Kane ile İngilizler 1-0 öne geçti. Danimarka bu gole 34'te Hjulmand'ın attığı golle yanıt verdi. İlk devre 1-1 bitti. İkinci yarıda takımlar buldukları fırsatı değerlendiremedi ve sahadan 1'er puanla ayrıldı. Şu ana kadar katıldığı hiçbir Avrupa Şampiyonası'na 2 galibiyetle başlayamayan İngiltere, bu kötü geleneği sürdürdü. İngiltere 4, Danimarka da 2 puana ulaştı. İngilizler sonraki maçında Slovenya, Danimarka da Sırbistan ile mücadele edecek.

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