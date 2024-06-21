PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Emekliye seyyanen zam

Taban maaş altındaki emeklilerin sıfır zam almalarını önlemek için kök aylıklara seyyanen artış formülü de masada. Böylece kök aylıklar belli bir seviyeye çıkartılıp ardından Temmuz artışı yapılabilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Haziran 2024 Güncelleme 21 Haziran 2024, 07:02
Emekliye seyyanen zam

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ocak ayında yüzde 49.25 ile eşit zam alan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerinin şimdi gözü Temmuz ayında yapılacak iyileştirmelere çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz aylarında yani her 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar artış yapılıyor.

Bu temmuz ayında da SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 25-30 arasında oluşması beklenen 6 aylık enflasyon kadar artış alacak. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışının üzerine enflasyon farkı alıyor. Ocak ayında yapılan yüzde 15'lik toplu sözleşmenin üzerinde oluşacak 6 aylık oran bu kesime fark olarak ödenecek. Ayrıca Temmuz'da yüzde 10 toplu sözleşme zammı da var.

REFAH PAYI EKLENİR Mİ?
Temmuz ayında da bir refah payı ilavesi gündemde. Burada genel olarak 10-15 puanlık bir refah payı uygulanıyor. Bu durumda emeklilerin artış oranı yüzde 35-40 bandına yükselmiş olacak. Ayrıca memur emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklilerinin zam oranlarının eşitlenmesi de söz konusu olabilir.

KÖK AYLIKLAR NE OLACAK?
Bilindiği gibi taban maaş Ocak ayında 7.500 TL'den 10 bin TL'ye çıkartılmıştı. Bu zam döneminde taban maaşın yeniden belirlenmesi de gündemde. Burada beklenti 13-15 bin lira arasında bir yeni taban maaşın belirleneceği yönünde. Taban maaş yeniden belirlense bile yine bunun altında kalacak kök aylıklar bulunacak. Burada ortaya çıkan formüllerden birisi de kök aylıkların taban maaşa eşitlenmesi. Yani önce 10 bin liraya tamamlanana kadar seyyanen artış yapılması ardından enflasyon artışının eklenmesi yönünde. Bu gerçekleştiği zaman çok düşük kalan kök aylıklar 10 bin TL'ye çıkmış olacak ve bundan sonraki tüm artışlar bu rakam üzerinden yapılacak.

NE ZAMAN BELLİ OLUR?
Tüm bu çalışmaların neticesi 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyon rakamları sonrasında belli olacak. Burada ortaya çıkacak 6 aylık enflasyon rakamına göre formüller devreye girecek. Taban maaş artışı ve refah payı gibi tedbirlerin uygulanabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Verilecek karardan sonra yasal düzenleme hemen Meclis'e sevk edilerek yürürlüğe sokuluyor ve o ay içinde farklar belli bir takvim çerçevesinde emeklilerin hesabına yatırılıyor.

4 MİLYON EMEKLİ ÇALIŞIYOR
Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün'den dikkat çeken bir çağrı geldi. Kayıtlı ve kayıt dışı 4 milyon emeklinin çalışmak zorunda kaldığını belirten Ergün, "Emeklilerimiz geçinemedikleri için çalışmak zorunda kalıyor. Emekli aylıklarında artış yapılarak emeklilerin çalışmamaları ve bu sayede oluşacak istihdam açığından gençlerin faydalanması sağlanabilir." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I Diyabakır’da büyük anız yangını: 5 kişi hayatını kaybetti! Çok sayıda yaralı var
3 ilde orman yangını | Çanakkale, İzmir ve Bursa | Ekiplerin müdahalesi sürüyor
Vergiye adalet geliyor! Karı zarar gösteren yanacak
Emekliye seyyanen zam formülü: Refah payı eklenir mi? Kök aylıklar ne olacak?
Timur Cihantimur’un tutukluluk halinin devam kararı sonrası Aci ailesi A Haber ekranlarına konuştu: Hem acı hem sevinçle titriyorum
Timur Cihantimur 2’nci kez hakim karşısına çıktı: Tutukluluk hali devam edecek | Davada neler yaşandı?
İstanbul Beyoğlu’nda tıp öğrencisine çirkin saldırı: Başörtüsünü açıp bir de küfür etti! Polis olay yerine geldi
Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna ateşkesi için Türkiye’yi işaret etti | Flaş Rus silahları açıklaması: Kuzey Kore dahil...
EURO 2024’te İtalya kendini yaktı! Calafiori kendi kalesine attı İspanya galibiyeti aldı | İşte maçın tek golü
İsrail’in işkencelerine maruz kalan Filistinli Bedir Dahlan korkunç muameleyi anlattı | Haddi hesabı yok! En az 36 kişi...
Ultra Ortodoks Yahudiler Harediler soykırımcı İsrail’in zorunlu askerlik hizmetini protesto etti: Otoyolu trafiğe kapattılar
Kurban Bayramı tatili bitti dönüşler başladı! İstanbul yönünde yoğunluk!
Esra Erol’da Masumlar Apartmanı dizisini aratmayan olay! Ailece insan sevmiyoruz sözleri şoke etti! Karpuz almaya giden Aytül nerede?
NATO Genel Sekreterliği için tek aday Hollanda Başbakanı Mark Rutte kaldı! Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis adaylıktan çekildi
Beşiktaş’tan Galatasaray’a transfer şoku! Okan Buruk’un gözdesi elden kaçıyor
SON DAKİKA