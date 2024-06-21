Berghuis defteri kapanıyor!

Kartal, Rachid Ghezzal'ın takımdan ayrılması sonrasında sağ kanada yıldız bir oyuncu transfer etmek için harekete geçti. Sezonun sona ermesinin ardından ise gündeme Ajax forması giyen Steven Berghuis geldi.

Siyah- Beyazlı Yönetim, Hollanda kulübü ve yıldız oyuncu ile temas kurdu. Ancak iki taraf da transferde isteksiz davranınca Beşiktaş masadan kalktı. Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un da Steven Berghuis'in yerine başka isimleri gündeme getirdiği ve yönetime sunduğu öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi'ndeki bazı isimlerin, "Ondan daha iyi oyunculara bakıyoruz. O bölgeye yıldız bir oyuncu alacağız" dediği öğrenildi.