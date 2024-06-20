Roma’dan Hummels’e 3.5 milyon Euro

Adı Beşiktaş ile anılan Alman stoper, Mats Hummels adım adım Roma'ya doğru ilerliyor. İtalyan ekibi, tecrübeli stoperi transfer etmek için yoğun uğraş veriyor.

Roma, Alman oyuncuya 2 yıllık sözleşme için 3.5 milyon Euro teklif etti. Hummels'in menajeri Timo Boll: "O parayla ilgilenmiyor. Sadece huzur içinde yaşamak istiyor" diye konuştu. Boll, Hummels'in cuma gününe kadar tatil yapacağını ve transferle ilgili gelişmelerin sonrasında gerçekleşeceğini ifade etti. Hummels, geride kalan sezonda Dortmund'ta 40 maça çıktı.