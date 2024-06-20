Ferdi ve Cengiz kadar değeri var!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda İsviçre'nin FC Lugano ile eşleşti. İsviçreli teknik direktör Mattia Croci-Torti'nin çalıştırdığı Lugano, ligde bu sezon normal sezonu ve play-off turunu şampiyon Young Boys'un ardında ikinci sırada tamamladı.

Maçlarını 4 bin 900 kişilik Cornaredo Stadı'nda oynayan Lugano'nun güncel kadro değeri 35.9 milyon Euro. Fenerbahçe'de sadece Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder'in piyasa değeri 35 milyon Euro. 24.6 yaş ortalamasına sahip İsviçre ekibi maçlara genel olarak 4-2-3-1 dizilişle çıkıyor.