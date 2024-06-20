Ancelotti’den Arda Güler’e övgü dolu sözler: Seninle gurur duyuyorum

Türkiye Milli Futbol Takımı'nın yıldızı Arda Güler, Gürcistan'ı 3-1 yendiğimiz maça, attığı nefis golle damga vurdu. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den de öğrencisine maç sonrası övgü dolu sözler geldi.

ANCELOTTI MESAJ ATTI

Turnuva öncesinde Arda Güler'e büyük bir güven duyduğunu ifade eden İtalyan teknik adamın, "Seninle gurur duyuyorum Arda. Bu performansının devamını diliyorum. Böyle devam et" şeklinde bir mesaj atarak oyuncusunu onore ettiği öğrenildi. Arda ise Ancelotti hakkında, "Ancelotti bana destek olmaya devam ediyor. Attığım golün dışında Real Madrid'in de bana verdiği destek çok önemli. Destekleri için Ancelotti ve kulübüm Real Madrid'e teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

TÜRK MESSI ARDA GÜLER

Öte yandan Avrupa yine Arda Güler'i konuştu. BBC Sport, "Türk Messi kendini duyurdu" yorumunu yaptı. Sky Sports, "Real Madrid'in harika çocuğu klas bir gol attı", Kicker, "Arda rüya gibi bir gole imza attı" ve As da "Arda Güler'in başyapıtı. Muhteşem bir vuruşla Türkiye'ye galibiyeti yaşattı" ifadesine yer verdi. Mundo Deportivo ise "Arda Güler'in liderlik ettiği Türkiye, Gürcistan'ı nakavt etti" yorumunda bulundu.



ŞAŞIRMADIM ABİ!

Arda Güler'in resitaline Real Madrid yıldızı Jude Bellingham da sessiz kalmadı. Arda'nın takım arkadaşı, 19 yaşındaki futbolcunun Instagram gönderisinin altına, "Hiç şaşırmadım abi!' yorumunu yaptı. Bu paylaşımı Madrid taraftarları beğeni yağmuruna tuttu.



BU ÇOCUK KLAS

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden olan Rio Ferdinand, Arda Güler'in harika golü için, "Bu çocuk, klas bir çocuk. Çok güzel topçu. EURO 2024'e geliyor, böyle bir gol atıyor. Turnuvanın en güzel golü! Arda Güler. Çok teşekkürler" ifadesini kullandı.



ARDA POZU

Filenin Sultanları Gürcistan maçı sonrası Arda'ya tebriklerini sosyal medyadan iletti. Sultanlar, Arda'nın pozunu verdi.

MBAPPE ŞAŞIRDI

Fransa Milli Takımı'nın ve Real Madrid'in yıldız ismi Kylian Mbappe, Arda Güler'in golü sonrası şaşkınlığa uğradı. Mbappe, "Onu çok iyi tanımıyorum ama bu harika bir gol... İnanılmaz bir gol" ifadelerini kullandı.