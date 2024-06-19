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Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya tekrar bir araya geldi

Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya, ilişkilerine bir şans daha verdi. Allen, önceki gün uçakta sevgilisiyle görüntülü konuşurken sıkı takipçilerine yakayı ele verdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Haziran 2024 Güncelleme 19 Haziran 2024, 07:01
Yasemin Kay Allen ve Erdal Kaya tekrar bir araya geldi

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Son dönemde yer aldığı projelerle adından söz ettiren Yasemin Kay Allen, kısa bir süre önce eski bir FBI çalışanı Erdal Kaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak çiftin birlikteliği uzun sürmemişti. Ayrılık kararı alan ikili, sosyal medyada birlikte yer aldıkları fotoğrafları silmişti. Hatta çift, birbirlerini sosyal medyadan da takipten çıkmıştı. Ayrılığı Erdal Kaya'nın istediği ve Allen'in bu durum karşısında bir hayli üzgün olduğu da iddia edilmişti.

İKİNCİ BAHAR!
Hızlı başlayan ve çabuk tükenen ilişkide yeni bir gelişme daha yaşandı. Sürpriz bir şekilde ayrılan Allen ve Kaya çifti, ilişkilerine yeni bir şans daha verdi. Geçtiğimiz gün Bangkok'a tatile gitmek uçağa binen Yasemin Kay Allen, sosyal medya takipçilerine yakalandı. Uçak kalkmadan önce sevgilisi Erdal Kaya'yı görüntülü arayan Allen, barıştıklarının da sinyalini vermiş oldu. Ayrıldıklarında bir hayli üzgün olan Allen'in keyifli ve mutlu halleri de dikkat çekti.

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