Trabzonspor’un çileği Ndidi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yeni sezon öncesi taraftarlara önemli bir transferi duyurmak için çaba harcıyor. Son olarak İngiliz ekiplerinden Leicester City'nin formasını giyen ve şu an serbest statüde bulunan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Trabzonspor'un transfer gündeminde en ön sıralarda yer alıyor.

İsmi birçok takımla da anılan Ndidi için pazarlıklar yoğun şekilde devam ederken oyuncunun yüksek maaş beklentisinin yanı sıra imza parası da talep ettiği ve bu nedenle rakamların oldukça yükseldiği öğrenildi.