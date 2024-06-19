Kerem fişi çekti asasını salladı!

A Milli Takım'ın yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu, 85. dakikada Kenan Yıldız'ın yerine girdi. Maçın son anlarında tüm hatlarıyla yüklenen Gürcistan'da file bekçisi Mamardashvili, kalesini terk ederek kornerde gol aramaya geldi.

Ay-Yıldızlılar topu savuştururken, ceza sahası dışında ikili mücadeleyi kazanan millilerde top Kerem Aktürkoğlu'na geldi. 25 yaşındaki futbolcu, topu boş filelere yolladı. Kerem, Galatasaray'da yaptığı gibi 'Harry Potter' gol sevincini unutmadı. Golle birlikte tüm kulübe Kerem'e koştu. Kerem maç sonu Arda için, "Topu aldığında gol olacağını biliyorduk. Maşallah, maşallah" diye konuştu.