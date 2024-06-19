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Başkan Erdoğan'dan EURO 2024'te ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başta Montella olmak üzere futbolcuları kutladı, “Gözlerinizden öpüyorum” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Haziran 2024 Güncelleme 19 Haziran 2024, 07:01
Başkan Erdoğan’dan EURO 2024’te ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımı’na tebrik telefonu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımı, galibiyetten ötürü tebrik etti. İlk olarak Teknik Direktör Vincenzo Montella ile konuşan Başkan Erdoğan, "Tebrik ediyorum, mutluluklar diliyorum" dedi.

Mert Müldür'ün attığı gol için, "Turnuvanın belki de en güzel golü seçilecek" diyen Başkan Erdoğan, Arda Güler'e ise, "Dört dörtlük bir gol attın. Şampiyonanın en güzel gollerinden birini de sen attın. İnşallah devamı gelir" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan son olarak Kerem'e, "Kalecinin çıkışını çok iyi değerlendirdin. Hepinizin gözlerinden öpüyorum" dedi.

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