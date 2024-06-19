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Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan'ı öve öve bitiremedi

Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan’ın henüz arkadaşken yaptığı bir jesti anlattı. İki hayalinin olduğunu söyleyen Turan, “Biri, İsviçre’den ev almak. Diğeri de bir restoran açmak” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Haziran 2024 Güncelleme 19 Haziran 2024, 07:01
Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan’ı öve öve bitiremedi

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Teknik direktör Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan 'Senem Aydın'la Hadi Anlat' programına konuk oldu. Bir süredir YouTube videolarıyla çok konuşulan sosyetik güzel, Senem Aydın'ın "Herkesin merak ettiği bir isimsin... Bu durum seni rahatsız ediyor mu yoksa hoşuna mı gidiyor?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Ben bu işlere girmeden önce bile beni ilgiyle takip eden bir kitle vardı. Bu ilgi Arda'yla olan beraberliğim, evliliğimiz ve sonrasında YouTube'a girmemle birlikte arttı. Evimin içi, ailem; orada benim başka tarafımı gördüler. Bu ilgi güzel bir şey."

"İKİ HAYALİM VAR"
Eşi Arda Turan'ın kendisi için yaptığı bir sürprizi de anlatan Sosyetik güzel, "Biz Arda'yla henüz arkadaşken bir gün Londra'da yalnız yemek yemeyeyim diye Madrid'den uçağa atlayıp Londra'ya gelmişti, ilk baş başa yemeğimizi o zaman yedik. Çok şaşırmıştım. Değişik bir jestti" dedi. Turan, Aydın'ın "Hayallerin neler?" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "İki hayalim var. Biri, İsviçre'den ev almak. Diğeri de bir restoran açmak. Üye olmayı gerektirecek, menüsü sınırlı ama imza yemekleri olan, ailelerin gelebileceğin bir yer hayal ediyorum."

TUTKULU AŞIK!
Eşi Arda Turan'a övgüler yağdıran Turan, "Aşk, sevgi, tutku, saygı, huzur, denge; bunlar önemli şeyler, Arda'yla bunu yakaladığımızı düşünüyoruz. Eğlenceli bir ev hayatımız var, beraber çok gülüyoruz. Arda güzel, tutkulu bir aşık. Önceliği hep karısı ve çocuklarıdır" ifadelerini kullandı.

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