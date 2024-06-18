PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk çifti, İstanbul’da düğün yapacak

Fransa’da sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk çifti, İstanbul’da düğün yapacak. Yusuf Yazıcı’nın Avrupa Şampiyonası’nda olmasından dolayı ertelenen düğün bu yaz gerçekleşecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Haziran 2024 Güncelleme 18 Haziran 2024, 07:00
Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk çifti, İstanbul’da düğün yapacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın aşkını geçtiğimiz yaz ilk Takvim Gazetesi duyurmuştu. Fransa'da top koşturan Yusuf Yazıcı tatil için geldiği Çeşme'de Melisa Aslı Pamuk ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü çift, doludizgin giden birliktelikleriyle herkesi kıskandırmıştı. Futbol sezonunun başlamasının ardından Yazıcı, Fransa'ya gitmişti. Pamuk da, yıldız futbolcuyla Fransa'da birlikte yaşamaya karar verip, sevgilisinin evine yerleşmişti.

DÜĞÜN YAPACAKLAR!
Bu yaz evlenmesi beklenen çiftten sürpriz bir hamle gelmişti. Yazıcı ve Pamuk herkesi şaşırtarak geçtiğimiz ay Fransa'da nikah masasına oturmuştu. Hemen ardından ise Yusuf Yazıcı, Türkiye'nin "Euro 2024" kadrosuna dahil edilmişti. İddialara göre, İstanbul'da bir düğün yapmak isteyen çift, Avrupa Şampiyonası'ndan dolayı bu durumu ertelemek zorunda kaldı. Pamuk ve Yazıcı çifti, Avrupa Şampiyonası'nın bitmesiyle birlikte İstanbul'da görkemli bir düğün yapacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kritik gün bugün! Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakim karşısına çıkıyor! Saat belli oldu
9. Yargı Paketi Meclis’e geliyor! Casusluk faaliyetleri için özel düzenleme! Hapis cezası alacaklar
30 yerinden bıçaklanıp öldürülen Hacer Çağla’nın katilinin son mesajı ortaya çıktı: Hediye getireceğim...
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Teşkilatlarına bayram mesajı! Filistin vurgusu: Kana susamış İsrail durdurulmalı
Tazminatlar artıyor: Kıdem hesabı nasıl yapılır? Kimlerin alacağı tutar yükselecek?
TAKVİM yazdı! Bodrum tarifesi garibanın dudağını uçuklattı: Kahvaltıya 2 bin, plaja 6 bin TL veren kesesi dolgunlara, büyük şok!
İstanbul Sarıyer’de otluk alanda yangın çıktı: Ekiplerin müdahalesi sürüyor | Valilikten kritik açıklama
Esas hedef Anadolu’nun güzide toprakları! İsrail ordusu Arz-ı Mev’ud’u kolluyor... Siyonistin haritalı hezeyanı
Fitch Ratings flaş Türkiye raporu! Büyüme beklentisi 2,8’den yüzde 3,5’e yükseldi
Alman Bild duyurdu! Eli kanlı Netanyahu’nun çağrısı Blinken’i harekete geçirdi: Katliam için yeni silah desteği | İsrail’in zayıfladığını itiraf etti
Siyasette ’bayram’ havası! CHP ve MHP’den AK Parti’ye ziyaret: Cumhur dimdik ayakta mesajı | Heyetler ne konuştu?
Siyonist basın duyurdu: İsrail Başbakanı Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
Montella Türkiye - Gürcistan maçı 11’ini belirledi! Arda Güler ve Kenan Yıldız sahada olacak
Ulaşımda rekor bayramı! İstanbul Havalimanı, Antalya Havalimanı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü...
Galatasaray’dan orta sahaya çifte dünya yıldızı!
SON DAKİKA