Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk çifti, İstanbul’da düğün yapacak

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın aşkını geçtiğimiz yaz ilk Takvim Gazetesi duyurmuştu. Fransa'da top koşturan Yusuf Yazıcı tatil için geldiği Çeşme'de Melisa Aslı Pamuk ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü çift, doludizgin giden birliktelikleriyle herkesi kıskandırmıştı. Futbol sezonunun başlamasının ardından Yazıcı, Fransa'ya gitmişti. Pamuk da, yıldız futbolcuyla Fransa'da birlikte yaşamaya karar verip, sevgilisinin evine yerleşmişti.

DÜĞÜN YAPACAKLAR!

Bu yaz evlenmesi beklenen çiftten sürpriz bir hamle gelmişti. Yazıcı ve Pamuk herkesi şaşırtarak geçtiğimiz ay Fransa'da nikah masasına oturmuştu. Hemen ardından ise Yusuf Yazıcı, Türkiye'nin "Euro 2024" kadrosuna dahil edilmişti. İddialara göre, İstanbul'da bir düğün yapmak isteyen çift, Avrupa Şampiyonası'ndan dolayı bu durumu ertelemek zorunda kaldı. Pamuk ve Yazıcı çifti, Avrupa Şampiyonası'nın bitmesiyle birlikte İstanbul'da görkemli bir düğün yapacak.