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Mario Rui iddiası

Napoli yerel basınından Calcionapoli24' ün haberine göre; İtalyan devinde takımın başına getirilen Conte'nin planları arasında yer almayan Portekizli sol kanat Mario Rui'ye Fenerbahçe'nin ilgisi olduğu öne sürüldü.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Haziran 2024 Güncelleme 18 Haziran 2024, 07:00
Mario Rui iddiası

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Napoli yerel basınından Calcionapoli24' ün haberine göre; İtalyan devinde takımın başına getirilen Conte'nin planları arasında yer almayan Portekizli sol kanat Mario Rui'ye Fenerbahçe'nin ilgisi olduğu öne sürüldü. 33 yaşındaki futbolcuyu ülkesinden Benfica, Sporting ve Porto'nun da takip ettiği aktarılan haberde Mario Rui'yi Mourinho'nun da takımında görmeyi çok istediği aktarıldı.

Sarı-Lacivertliler'in deneyimli sol bek için hamle yaptığı vurgulanan haberde, "Fenerbahçe ile Napoli arasındaki ilişkiler mükemmel. Oosterwolde'nin takımdan ayrılması halinde Fenerbahçe, Rui'ye imza attıracak" ifadelerine yer verildi.

2026'DA SONA ERİYOR
2018 yılından beri Napoli'de oynayan Rui'nin sözleşmesi 2026'da sona eriyor.

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