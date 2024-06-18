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Fenerbahçe iki yıldız golcünün transferi için harekete geçti

Fener, R.Sociedad’ın gözden çıkardığı 27 yaşındaki Umar Sadiq ve Montpellier’li 24 yaşındaki Akor Adams’ı transfer etmek için çalışmalara başladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Haziran 2024 Güncelleme 18 Haziran 2024, 07:00
Fenerbahçe iki yıldız golcünün transferi için harekete geçti

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Jose Mourinho'ya imza attırarak gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, yıldız transferler için de kolları sıvadı. Sarı-Lacivertliler, kadrosuna kaliteli bir golcü daha eklemek için harekete geçti. Birçok ünlü golcü ile iletişim halinde olan Sarı-Lacivertliler'in gündemine iki Nijeryalı golcü geldi. Sarı Kanarya, İspanyol ekibi Real Sociedad'ın gözden çıkardığı ve satış listesine koyacağı Nijeryalı golcü Umar Sadiq için girişimlere başladı. 2022 yılında Almeira'dan Real Sociedad'a 20 milyon Euro'ya transfer olan Sadiq, geride kalan sezonda 36 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO
Fenerbahçe kurmaylarının, 2028 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki yıldız golcüyü ikna etmek için de görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan bir başka isim ise Fransa Ligi ekiplerinden Montpelliler'de top koşturan Akor Adams. Geçtiğimiz yıl Norveç ekibi Lillestrom'dan Montpellier'e 4.5 milyon Euro'ya transfer olan Adams'ın sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan Nijeryalı santrafor, geride kalan sezonda 33 maçta 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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