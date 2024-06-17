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Szymanski büyük hayal kırıklığı

EURO 2024'te boy gösteren F.Bahçeli futbolcular arasında yer alan Sebastian Szymanski dün ilk maçına çıktı. Ancak Polonyalı yıldız, Hollanda karşısında beklentilerin uzağında kaldı. İlk 11'de sahaya çıkan Szymanski sadece 12 isabetli pas verebilirken, 9 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı. 5 de top kaybı yapan yıldız futbolcu devre arasında yerini Jakub Moder'e bıraktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Haziran 2024 Güncelleme 17 Haziran 2024, 07:02
Szymanski büyük hayal kırıklığı

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EURO 2024'te boy gösteren F.Bahçeli futbolcular arasında yer alan Sebastian Szymanski dün ilk maçına çıktı. Ancak Polonyalı yıldız, Hollanda karşısında beklentilerin uzağında kaldı. İlk 11'de sahaya çıkan Szymanski sadece 12 isabetli pas verebilirken, 9 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı. 5 de top kaybı yapan yıldız futbolcu devre arasında yerini Jakub Moder'e bıraktı.

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Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması tüm hızıyla devam ediyor. Sarı- Lacivertlilerin geçen sezonun ara döneminde Vallecano'ya kiralık olarak gönderdiği Miguel Crespo'ya sürpriz bir talip çıktı. Sporting Lizbon, Miguel Crespo'yu radarına aldı.

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